Мария Захарова опровергла информацию о секретных переговорах главы МИДа РФ с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с журналистами прокомментировала информацию о том, что в апреле нынешнего года между РФ и США прошли секретные переговоры, сообщает агентство « РИА Новости ».

Так, в западных СМИ без указания конкретных источников появилась информация, что в апреле нынешнего года глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с экс-чиновниками США с целью обсуждения возможных способов завершения конфликта на Украине. Предполагается, что инициатором переговоров выступила американская сторона.

«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ», - заявила Мария Захарова

Мария Захарова отрицает, что подобная встреча проводилась. Официальный представитель МИД РФ считает подобную информацию очередным провокационным фейком, направленным на дискредитирование российской власти.