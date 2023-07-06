Мария Захарова опровергла информацию о секретных переговорах главы МИДа РФ с США
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с журналистами прокомментировала информацию о том, что в апреле нынешнего года между РФ и США прошли секретные переговоры, сообщает агентство «РИА Новости».
Так, в западных СМИ без указания конкретных источников появилась информация, что в апреле нынешнего года глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с экс-чиновниками США с целью обсуждения возможных способов завершения конфликта на Украине. Предполагается, что инициатором переговоров выступила американская сторона.
«Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ», - заявила Мария Захарова
Мария Захарова отрицает, что подобная встреча проводилась. Официальный представитель МИД РФ считает подобную информацию очередным провокационным фейком, направленным на дискредитирование российской власти.