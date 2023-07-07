Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что партнеры России подвергаются давлению со стороны Киева и его западных союзников, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ .

Мария Захарова отметила, что давление связано с требованием передать Украине оружие. Официальный представитель МИД выразила благодарность партнерам РФ, которые, несмотря на шантаж со стороны Украины и ее единомышленников, не соглашаются выполнять неприемлемые требования.

«Давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», - утверждает Мария Захарова

Мария Захарова рассказала, что Россия отслеживает ситуацию вокруг вооружения, которое передают Киеву. Сотрудничество с теми лицами, которые окажут поддержку Украине, будет прекращено. Властям известны все махинации, которые хотят провести на Западе.