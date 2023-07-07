Мария Захарова прокомментировала инициативу западных стран приобрести оружие через третьи лица
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что партнеры России подвергаются давлению со стороны Киева и его западных союзников, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
Мария Захарова отметила, что давление связано с требованием передать Украине оружие. Официальный представитель МИД выразила благодарность партнерам РФ, которые, несмотря на шантаж со стороны Украины и ее единомышленников, не соглашаются выполнять неприемлемые требования.
«Давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», - утверждает Мария Захарова
Мария Захарова рассказала, что Россия отслеживает ситуацию вокруг вооружения, которое передают Киеву. Сотрудничество с теми лицами, которые окажут поддержку Украине, будет прекращено. Властям известны все махинации, которые хотят провести на Западе.
«Выражаем признательность тем странам, которые находят в себе силы противостоять массированному давлению на этот счёт со стороны «коллективного Запада». Призываем наших союзников, партнёров и единомышленников продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и не поддаваться на посулы», - заявила Мария Захарова