Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала отношение к одному из пунктов декларации саммита G20, который направлен на борьбу с наркотиками во всем мире, пишет интернет-издание « Абзац ».

Спикер Мария Захарова отметила, что США и Великобритания – страны, в которых правительство постоянно работает над вопросом легализации наркотических веществ. При этом эти же страны входят в G20. Официальный представитель МИД России уверена, что местные жители этих стран понимают, что некоторые законы негативно отражаются на развитии общества, например, легализация наркотиков или объявления о разных гендерах.

Одновременно с этим в декларации G20 указано, что страны должны применять все меры, чтобы не допускать распространения употребления наркотиков среди населения.

«Так где же Соединённые Штаты и Канада честны: когда легализуют у себя в стране наркотики или когда подписывают декларации, которые заявляют в качестве цели борьбу с наркоманией?», - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова

На полях Восточного экономического форума спикер Мария Захарова дала оценку итогам саммита «Большой двадцатки». Она отметила, что в настоящее время все люди становятся свидетелями, как происходит исторический переломный период. Также Мария Захарова прокомментировала видео, где актер Вуди Харрельсон в сатирическом стиле высказал мнение о ситуации в зоне СВО и поддержке Украины Западом.