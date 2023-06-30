Мария Захарова заявила, что Украина планирует очередной теракт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети поделилась мнением, что власти Украины готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС.

Поводом для таких предположений стало то, что Украина ранее установила приборы и устройства, которые фиксируют повышенный уровень радиации. Теперь же количество таких приборов увеличено. Также население начали обучать первым действиям в случае взрыва на атомной станции. Этой теме уделено много внимания в украинских СМИ. Все это может свидетельствовать лишь о том, что Украина планирует совершать теракт на Запорожской АЭС.

Мария Захарова акцентировала внимание на том, что это далеко не первый теракт, который планирует организовать Украина.