«Этот марионеточный режим, уже давно превращающийся в террористический, теперь занимается какими-то подлыми уловками и мелкими пакостями», - считает читатель китайского портала «Гуанча»

Читатели китайского портала «Гуанча» возмущены атаками беспилотников на Москву. Люди уверены, что подобные распоряжения давал именно Киев. Одни считают, что таким способом Владимир Зеленский добьется того, что останется ни с чем. Москва не пойдет ни на какие переговоры. Многие оказались едины во мнении, что Владимир Зеленский жив только из-за того, что он нужен Кремлю для дальнейших переговоров. Нанесение ущерба Москве – это плохой сигнал для самого же Зеленского, ведь все равно придется отвечать за содеянное.

«Мировая война. Это все, чего ищет этот придурок», - высказал мнение подписчик французского агентства Франс Пресс

Подписчики французского агентства Франс Пресс также активно комментировали атаки беспилотников не только на Москву, но и на всю территорию РФ. Владимира Зеленского обвинили в разжигании конфликта. Такие действия приведут к началу Третьей мировой войны, считают пользователи. Президента Украины назвали «клоуном». Многие уверены, что такими действиями Зеленский добьется того, что от Украины ничего не останется. Близрасположенные страны просто разделят ее на куски, которые присоединят к своим территориям. Подобные террористические акты принудят Россию к более решительным действиям, которые спровоцируют втягивание сил НАТО.