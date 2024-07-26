Маркетолог Сериков рассказал, стоит ли открыть ПВЗ Wildberries на фоне семейных конфликтов его собственницы

Маркетолог Дмитрий Сериков поделился тремя сценариями развития, что может произойти при смене владельца Wildberries, сообщает rostovgazeta.ru .

Семейные конфликты собственницы Wildberries не означают, что россияне не должны и дальше открывать ПВЗ. Маркетолог уверен, что ни один эксперт не может сказать со стопроцентной гарантией, что будет дальше. Wildberries — большая и прибыльная сеть. Предположить, что она полностью закроется, можно. Однако этот вариант менее вероятный.

«В условиях неопределенности рекомендуется проявить осторожность. Тщательно взвесьте все «за» и «против», прежде чем принять решение об открытии ПВЗ Wildberries. Важно помнить: рынок e-commerce динамично развивается. Wildberries — не единственный игрок на рынке. Диверсификация рисков — важный аспект любого бизнеса», — считает эксперт.

Эксперт считает, что в случае смены собственника ситуация будет развиваться по одному из сценариев.

Положительный сценарий

Собственник оставляет все те же условия работы, что и действовали ранее. Покупатели и продавцы не ощущают никакого дискомфорта и продолжают сотрудничество.

Нейтральный сценарий

Собственник вводит незначительные изменения: меняет размер комиссии или устанавливает новые требования к помещению.

Негативный сценарий

Новый собственник решит оптимизировать сеть ПВЗ. Тогда самые неплатежеспособные и малопосещаемые ПВЗ закроют. Это отразится на прибыли их владельцев.

RostovGazeta проанализировал стоимость ПВЗ в Ростове. Минимальная цена — 400 тысяч рублей. Самый дорогой пункт выдачи в городе стоит 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что физиогномист отметила постановочность и неискренность в обращении основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук.