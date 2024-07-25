Физиогномист отметила постановочность и неискренность в обращении Татьяны Бакальчук

По словам психолога-физиогномиста Светланы Назоевой, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук оказалась в сложном положении на фоне «странной» сделки по слиянию ее маркетплейса и Russ Outdoor, а в опубликованном видеообращении она выглядит неестественной. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что Wildberries сегодня является одно из наиболее успешных частных компаний в России, в связи с чем кто бы и по каким мотивам ни затеял эту игру, ставки в ней весьма высоки. В видеоролике она очень старается выглядеть спокойно, однако получается плохо, прежде всего ей сложно скрыть волнение при разговоре о детях.

По мнению эксперта, непонятно, почему изменения в бизнесе совпали с разводом супругов Бакальчук, и если Владислав не имеет к бизнесу никакого отношения, то вопрос относительно их детей будет стоять в судебных разборках весьма остро. В целом речь Татьяны выглядит «постановочной», из-за чего можно предположить, что Татьяну просто используют «втемную», она на самом деле видит ситуацию в своей компании не так, как это представляется со стороны.