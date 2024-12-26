Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что военнослужащие РФ зашли в село Загрызово, которое расположено в Харьковской области.

Военный эксперт отметил проблемы ВСУ в обороне. По его мнению, это позволило российским военным ускорить освобождение населенного пункта. Кроме того, ВС РФ взяли под свой контроль важные опорные пункты противника. Успешные наступательные действия вели штурмовики.

«Это [оттягивание ВСУ сил и средств для восполнения потерь и доукомплектования] поспособствовало образованию брешей в обороне противника, которыми воспользовались наши штурмовые подразделения», — рассказал эксперт Марочко.

Военный эксперт прогнозировал скорое взятие населенного пункта на данном направлении. По его мнению, ВС РФ наносили точечные удары, что спровоцировало нехватку солдат ВСУ у Загрызово примерно на 50%. Противник был вынужден отставлять занятые позиции и отходить дальше от села, чтобы восстановить силы. Эксперт Марочко считает, что применимая тактика свидетельствует о профессионализме командования ВС РФ.

О других успехах Армии России сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В Курахове продолжаются бои в промзоне, но российские войска хорошо продвинулись, освободив свыше 5 кв. км от района городского совета южнее в сторону Дальнего и западнее в сторону Дачного. Наши обходят промзону города с юга», — рассказал Владимир Рогов.

По информации Рогова, военнослужащие РФ освободили около 10 кв. км вдоль автодороги, которая связывает населенные пункты в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Зона огневого контроля над трассой в настоящее время расширена, вследствие чего противник вынужден оснащать свои силы в Великой Новоселке по полям.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила Новый Труд в ДНР.