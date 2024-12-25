Подразделения российской военной группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Новый Труд в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Также утром 25 декабря Вооруженные Силы России нанесли масштабный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые играют ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса. Все намеченные цели были успешно поражены.

Кроме того, российские войска ликвидировали местонахождение иностранных наемников и работников Службы безопасности Украины. За сутки системы противовоздушной обороны перехватили пять ракет HIMARS и 119 беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

За день потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группы «Восток» составили до 170 военнослужащих. В зонах ответственности группы «Запад» украинская армия понесла потери до 400 бойцов.

Группировка «Юг» за сутки ликвидировала 245 военных, а в результате действий группировок «Север» и «Днепр» уничтожено более 130 украинских бойцов.

Ранее сообщалось ,что системы противовоздушной обороны в ночь на 25 декабря ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами, которые предполагалось задействовать в террористических актах.