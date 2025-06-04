Актер Павел Сухов потерял крупную сумму денег

Актер Павел Сухов обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой помочь ему найти деньги, которые он мог потерять во время снятия средств с разных банкоматов, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, актер потерял 127 тыс. руб. Он снимал деньги в трех разных банкоматах. Артист предполагает, что пока ходил от одного банкомата к другому, потерял деньги.

Ранее сотрудники правоохранительных органов рассказали, что гражданин не имеет права присваивать найденные в общественных местах деньги, украшения или гаджеты. В таком случае против него будет возбуждено дело. В случае обнаружения находки требуется обратиться в ближайшее отделение полиции. Если человек обнаружил вещь в торговом центре или какой-либо организации допускается обращение к администратору с уведомлением правоохранителей.

53-летний Павел Сухов известен поклонникам различных сериалов, в числе которых — «Ранетки», «Закрытая школа», «Глухарь» и «Кремлевские курсанты».

Ранее сообщалось, что мама Галустяна с юмором отреагировала на его развод.