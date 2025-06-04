Мама Галустяна с юмором отреагировала на его развод
Мама Галустяна бурно отреагировала на развод сына спустя 18 лет брака
Фото: [rutube.ru/Шоу Воли]
Российский актер и юморист Михаил Галустян и его супруга Виктория официально завершили свой долгий совместный путь — спустя почти 18 лет брака пара объявила о расставании.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, оба экс-супруга продолжают поддерживать доверительные отношения.
О разводе Михаила высказалась и его мать Сусанна. Слова, которые процитировала близкая подруга женщины — мать друга Галустяна, юмориста и актера Александра Реввы, приводит Starhit.ru
«Мама Миши тоже в Сочи живет, я ей позвонила недавно, спрашиваю: „Сусанна, неужели это правда?“. А она говорит: „Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?!“. Весело так сказала. Не знаю, что там у них происходит», — отметила женщина.
Михаил не стал раскрывать подробности причин разрыва, ограничившись лишь информацией о том, что с Викторией они начали испытывать друг к другу разные чувства. Он подчеркнул, что благодарен бывшей жене за совместно прожитые годы и заботу о детях.
Тем временем вокруг личной жизни Михаила возникли слухи — 45-летнего артиста заподозрили в романе с визажистом Миленой, которая практически сразу после объявления Галустяна о разводе рассказала о беременности в своем блоге. Однако девушка категорически опровергает сообщения о связи с комиком.
Виктория, в свою очередь, выразила возмущение по поводу слухов об изменах Михаила и подчеркнула, что они с супругом продолжают совместно воспитывать дочерей, оставаясь в хороших и доверительных отношениях без обид и недосказанностей.
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