Mash: футболисты ФК «Зенит-2» спалили баню во время сборов в Ставропольском крае

Футболисты питерского ФК «Зенит-2» в ночь на 25 июля спалили баню во время сборов в Железноводске Ставропольского края, сообщает Mash , ссылаясь на заявления персонала и отдыхающих.

Футболисты питерского ФК «Зенит-2» приехали на сборы в Ставропольский край. Они остановились в лагере «Славянский исток». Персонал утверждает, что спортсмены и персонал ФК отдыхали в бане. Они распивали спиртные напитки. Началось возгорание. Площадь пожара составила 70 квадратов.

В момент возгорания в помещениях никого не было. Гости сразу отогнали припаркованные вблизи лагеря автомобили. Никто не пострадал. Виновники происшествия покинули место до приезда экстренных служб. Персонал уверен, что у них отдыхали именно спортсмены ФК «Зенит-2». В бане находилось примерно 40 человек: футболисты и персонал ФК. Отдыхающие подтверждают заявления персонала. Постройка сгорела полностью. Пламя достигало нескольких метров в высоту.

«Виновники скрылись с места пожара, но руководство и отдыхающие уверены — это спортсмены, которые постоянно шумят и всем мешают», — сообщает Mash.

Официальной информации о происшедшем на данный момент нет.

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