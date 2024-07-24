Жителям Подмосковья рассказали, как избежать коротких замыканий электропроводки

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона о требованиях пожарной безопасности в быту и рассказали, как избежать коротких замыканий электропроводки.

Причиной короткого замыкания может стать нарушение изоляции в проводе и кабеле, перенапряжение или механическое повреждение. В результате изоляция загорается, что приводит к пожару.

В ведомстве подчеркнули, что ремонтные работы с проводкой следует доверять исключительно профессионалам. Также не рекомендуется одновременно включать в сеть нескольких мощных потребителей энергии.

Помимо этого, нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, использовать сломанную технику, прокладывать кабель удлинителя под ковром или через дверной порог.

Признаками неисправности электропроводки являются нагревание вилок и розеток, потрескивание, уменьшение яркости освещения в помещении.