Mash: Гуф исполнил на концерте запрещенную РКН песню о наркотиках

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) во время концерта во Владивостоке исполнил песню, которая может стать причиной наложения на певца штрафа в размере 5 тыс. руб., сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, концерт состоялся 9 августа. Певец решил подбодрить публику. Он исполнил песню, которую недавно запретил РКН. Поводом для блокировки стало упоминание в композиции запрещенных препаратов. В частности, в тексте есть строки о способах незаконного изготовления, разработки и применения веществ. Песню исполняли Баста, Гуф и АК-47.

По данным Mash, на концерте Гуф исполнял только ту часть песни, в которой нет упоминания о запрещенных препаратах. Провокационные строки он пропускал, но зрители продолжали петь.

«Директор Гуфа, она же его сестра, комментировать ситуацию Mash отказалась», — сообщил телеграм-канал.

По данным канала, музыканта могут привлечь к выплате штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб. в случае, если сотрудники МВД составят протокол. К ответственности также вправе привлечь организаторов мероприятия. Им могут назначить выплату штрафа в размере от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. или же установить запрет на профессиональную деятельность до 90 дней. Поводом может стать пропаганда наркотических препаратов.

«Если во время концерта организаторы или исполнители нарушают статью 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), сотрудники МВД уполномочены составить протокол об административном правонарушении», — сообщили Mash в РКН.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Паши Техника раскрыла причину отсутствия Гуфа на похоронах.