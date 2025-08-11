Экс-супруга Паши Техника раскрыла причину отсутствия Гуфа на похоронах

Бывшая жена покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) в эксклюзивном комментарии для «Газеты.Ru» объяснила свои непростые отношения с коллегой покойного — рэпером Гуфом (Алексей Долматов).

Поклонники давно задавались вопросом, почему рэпера Гуфа не было на похоронах, несмотря на творческую и плотную дружбу с Техником. Как оказалось, Ева Карицкая недолюбливает исполнителя.

«Я с ним не общаюсь. Мне этот человек не нравится, конфликта нет. Это [неприязнь] связано с его образом жизни», — заявила Карицкая.

В соцсетях Карицкая отвечала подписчикам, что из всего, связанного с Долматовым, ей нравится лишь его альбом «Город дорог».

Напомним, что Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в Таиланде в начале апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Прощание с музыкантом в Москве собрало тысячи поклонников, некоторые из которых устроили беспорядки. Гуф, несмотря на творческие связи с Техником, на церемонию не явился, ограничившись венком с надписью «Покойся с миром. От GUFа и творческого объединения DOMA».

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Паши Техника обратилась к рэперу в день его рождения.