Mash: подозреваемый в атаках на аэродромы украинец покинул РФ вместе с супругой

Украинец Артем Тимофеев, которого подозревают в причастности к атакам дронов по российским аэродромам, может находиться в Казахстане, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, супруга украинца активно ведет соцсети. Она общается со своими подписчиками, делится подробностями личной жизни. За четыре дня до происшедшего женщина написала, что находится в машине, полной вещей. В салоне также присутствуют ее собака и кошка. Женщина пояснила, что едет в автомобиле из Челябинска в Астану. Канал посчитал, что границу с РФ женщина пересекла 28 мая. Предположительно, она уехала вместе с супругом.

По данным канала, семейная пара активно критиковала спецоперацию. В 2018 году они проживали в Киеве, но потом переехали в Миасс. Отец Артема занимался зерном в Челябинской области. Сын решил помогать с целью получения прибыли. Украинцы периодически жили то в Екатеринбурге, то в Челябинске. После начала СВО пара сопереживала близким и знакомым, которые оказались на Украине. Они считали себя патриотами своей родины.

«Но сами возвращаться не спешили», — отметил Mash.

По данным канала, у женщины есть сын. Он проживает на Украине. Супруга Артема писала эротические рассказы и занималась дизайном одежды. Некоторое время работала тату-мастером. Российское гражданство пара получила несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в Курской области атаковали школу и культурный объект.