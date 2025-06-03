В Курской области атаковали школу и культурный объект

Украинские военные атаковали объекты гражданского назначения в Курской области. Информацию об этом распространил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Согласно заявлению врио губернатора, под обстрел попали школьное здание и местный Дворец культуры в селе Скородное. Также повреждения получило административное здание Большесолдатского района, сообщил он.

Хинштейн подчеркнул, что в результате атак жертв среди населения нет. К своему сообщению он приложил фотографии, демонстрирующие последствия обстрелов. Судя по снимкам, фасад одного из зданий, предположительно здания администрации, был полностью уничтожен.

Ранее в Сети появились кадры после сражения у Теткино в Курской области с телами солдат ВСУ.