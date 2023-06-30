Mash: Пригожин распустил медиа-холдинг «Патриот»

Основатель ЧВК «Вагнер» и собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин прекращает существование принадлежащего ему медиа-холдинга «Патриот». Такая информация появилась в социальных сетях. Утверждается, что источник из компании подтверждает данный инфоповод. Сотрудников «Патриота» уведомили об увольнении.

В медиа-холдинг «Патриот» входит ряд изданий, в частности, «Экономика сегодня», «Народные Новости» и РИА ФАН. Теперь СМИ Пригожина прекратят публикование любых материалов.

Причина прекращения работы на территории РФ - требование Генпрокуратуры. После мятежа 24 июня, организованного Евгением Пригожином, есть высокая вероятность публикования в СМИ призывов к протестам или других компрометирующих материалов.