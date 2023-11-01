Mash: В Нижнекамске дети иерия Зубарева нашли в холодильнике расчлененную голову матери

В Нижнекамске священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Михаил Зубарев жестоко убил жену, а потом расчленил ее, сообщает телеграмм-канал Mash .

Предполагается, что священнослужитель зарезал жену, а потом расчленил. Он спрятал голову супруги в холодильнике. У пары есть дети, которые и нашли в холодильнике часть тела своей матери. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что мотивом могла стать ревность.

Представители Татарстанской митрополии сообщают, что с 11 октября уроженец Мурманской области иерей Михаил находится на больничном.

Клирик Михаил Зубарев за время служения получал различные почетные награды. Так, в 2016 году он обрел право носить наперсный крест. В 2019 году иерей Михаил занимал руководящую должность в Чистопольской епархии в отделе по тюремному служению.