Известный инсайдер Марко Гевеш рассказал об интересе к защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу со стороны бразильских клубов. Он отметил, что рейтинг футболиста заметно повысился после того, как его назначили капитаном национальной сборной.

Гевеш подчеркнул, что Дуглас Сантос — один из немногих игроков сборной Бразилии, к которому на родине не было претензий после провала команды на чемпионате мира.

«Им активно интересуется самый богатый клуб Бразилии, „Фламенго“. Дугласу Сантосу будут очень рады на родине, но все зависит от позиции „Зенита“ и планов самого футболиста», — заявил инсайдер.

32-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт истекает летом будущего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7,5 млн.

Ранее исследовательский центр CIES включил вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова в десятку самых дорогих футболистов мира своего амплуа.