Иногда забота о порядке заканчивается совсем не тем, чего ждешь. Жительница Павловского Посада Екатерина, хозяйка частного дома, решила навести чистоту во дворе перед первыми заморозками — и неожиданно для себя превратила участок в бесплатный приют для грызунов. Начиналось все с уличной мангальной зоны, а закончилось ролью смотрительницы мышиного «пансионата». Этой историей, где жалость соседствует с комедией, женщина поделилась с корреспондентом REGIONS.

Первый гость

Источником сюрприза стал шкафчик на летней кухне, где с лета стоял запас сухого кошачьего корма. Открыв дверцу, хозяйка обнаружила там небольшую полевую мышь: та устроилась прямо в пакете и с аппетитом завтракала.

Жалость вместо борьбы

Кота на незваную гостью Екатерина не натравила — пожалела. Нарушительницу поймали в банку и увезли на дальний край участка, рассчитывая, что больше она не появится. Но расчет не оправдался: мышиная разведка сработала безошибочно.

«На следующий день выхожу с тряпкой и чистящим средством, открываю тот же шкаф — а там уже не одна мышь, а целое семейство! Сидят втроем, хрустят кормом за обе щеки и смотрят на меня круглыми глазами-бусинками, даже не убегают. Ну и как их выгонять? На улице ноябрь, мороз, земля мерзлая, есть им нечего. Кот наш на печи спит, а эти малютки дрожат. В общем, дрогнуло сердце. Взяла старый шерстяной шарф, сделала им уютную подстилку, выделила отдельное блюдечко и стала подсыпать корм уже порционно. Теперь у них там персональный номер люкс с трехразовым питанием», — сказала Екатерина.

Мнение специалистов

Знакомые Екатерины умилились истории про пушистый «мышиный пансионат», а вот санитарные врачи и дезинфекторы отнеслись к такому соседству с профессиональной тревогой.

«С человеческой точки зрения порыв Екатерины понятен, но с точки зрения санитарной безопасности это огромный риск. Дикие мыши — основные переносчики смертельно опасных для человека инфекций: геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки), лептоспироза и туляремии. Вирус передается даже не через укус, а воздушно-пылевым путем — достаточно вдохнуть микрочастицы их высохших экскрементов при уборке шкафа», — предостерег санитарный врач-эпидемиолог Дмитрий Чихачев.

Более того, создавая грызунам комфортную кормовую базу, человек сам подталкивает их к активному размножению.

«К январю три мышки превратятся в двадцать и от мангальной зоны они неминуемо двинутся внутрь жилого дома, где начнут грызть электропроводку и портить мебель. Диких грызунов прикармливать категорически нельзя — их нужно гуманно отваживать, герметично прятать продукты и обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами», — добавила эксперт.

Между разумом и жалостью

Сама «хранительница мышей» призналась, что оказалась на распутье: с одной стороны — голос разума и санитарные нормы, с другой — три сытые мордочки, которые уже привыкли встречать хозяйку по расписанию.

Ранее сообщалось, что жительница Балашихи более 20 лет спасает пернатых хищников.