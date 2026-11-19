Дорожные службы ФКУ Упрдор «Россия» подготовили 554 единицы спецтехники для очистки федеральных трасс Подмосковья от снега и льда этой зимой. Для обработки дорог также заготовили свыше 230 тыс. тонн противогололедных материалов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реагенты и песко-соляную смесь разместили на 38 пескобазах, что позволит дорожникам быстро выезжать на линии при смене погоды. Вся техника полностью укомплектована и готова к работе.

Отслеживать состояние покрытия, температуру и плотность потока помогают 90 метеостанций и 120 видеокамер. Они передают данные в реальном времени в ситуационный центр, чтобы диспетчеры могли вовремя направить дополнительные машины на сложные участки трасс.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.