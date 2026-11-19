О том, где Канада приобретет для Киева ракеты AIM-7, R-73 и R-27 и почему украинским летчикам придется расходовать эти боеприпасы бережно, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, сообщает ВФокусе Mail.

Чем отличаются эти ракеты

Как пояснил Кнутов в разговоре с корреспондентом, американские AIM-7 оборудованы полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Это значит, что при пуске обязательна подсветка цели тем самолетом, который запускает ракету. Что касается R-73 и R-27, это советские боеприпасы, применяемые с МиГ-29 и отчасти с Су-27. Такие машины, уточнил эксперт, у ВСУ есть.

«Я думаю, что эти ракеты закупаются в первую очередь у стран бывшего Варшавского договора, а также у других государств, например, Армении, которые, скажем так, отходят от России, но имеют на вооружении подобное оружие», — пояснил он.

На какой дистанции будут применять

По мнению собеседника, ракеты AIM-7, R-73 и R-27 станут использовать на удалении от 200 километров до линии боевого соприкосновения. Кнутов предположил, что ВСУ усвоили урок: когда один украинский МиГ-29 приблизился к ЛБС, по нему выпустили дальнобойную ракету с Су-35, и самолет Украины был поражен.

«Поэтому ВСУ не будут ближе подлетать», — заявил военный эксперт.

Когда ждать поставок

Кроме того, эксперт считает, что Киев способен получить эти ракеты в течение трех месяцев — такое вооружение лежит на складах. Нужно лишь подписать контракт и перевести деньги, добавил он.

«Вполне может быть, что Украине передадут где-то под сотню таких ракет. Однако это все-таки немного, учитывая, сколько „Гераней“ ежедневно используется при нанесении ударов. Я думаю, что эти ракеты будут беречь для, скажем так, экстремальных ситуаций, а F-16 и МиГ-29 продолжат работать против российских беспилотников с помощью пушек», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

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