Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с РИА Новости назвала уникальной историю возвращения на лед фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) (Игнатовой) после рождения ребенка.

Собеседница агентства вспомнила, как она сама уставала от маленького ребенка, а Трусова справляется с двумя непростыми ролями одновременно: окружает заботой своего малыша и успешно выступает на крупнейших соревнованиях.

«Можно сказать, Саша переписывает историю женского спорта. Не представляю, как она все это совмещает: ведь Саша везде ездит с ребенком. Ситуация поистине уникальная, так может только Саша Трусова», — заключила Бутырская.

Александра Трусова выступила на двух этапах Гран-при ISU в Китае и США. Оба раза фигуристка стала серебряным призером и практически гарантировала себе участие в финале Гран-при. Начав с нуля очков, Трусова уже поднялась на 30-е место в рейтинге ISU.