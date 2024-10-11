Mash: ВС РФ успешно проводят второй этап контрнаступления в Курской области

Телеграм-канал Mash сообщил об успехах российских военнослужащих во время второго этапа контрнаступления на территории Курской области. В частности, около 1500 украинских военных оказались в окружении в районе села Ольговка.

На территории четырех населенных пунктов Курской области военнослужащие РФ проводят зачистку. Им удалось выбить противника из Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки. В Зеленом Шляхе также продолжается зачистка населенного пункта.

Военкоры сообщают о панике ВСУ. Так, участились случаи, когда украинские операторы FPV-дронов подбивают собственную технику. Кроме того, ВСУ оставляют занятые позиции в деревне Леонидово. Противник осознает, что для него сложилась критическая ситуация. Из деревни выходят на бронированной технике малыми группами. Командование Украины отдало распоряжение подтягивать резервы, размещенные в Сумской области.

ВС РФ освободили село Новоивановка в Суджанском районе. Продолжаются бои в районе Новоивановки.

«В эти минуты 155-я бригада морпехов, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й ГДШП продолжают теснить врага в сторону границы — двигаясь с северо-запада от Суджи, со стороны Любимовки и Зеленого Шляха», — сообщил Mash.

Армия России наступает со всех сторон. На юго-востоке работает 810-я бригада морпехов. Канал располагает информацией, что военнослужащие РФ зашли на территорию населенного пункта Плехово. В случае подтверждения данных, противник может оказаться в полном окружении. Канал также опубликовал видео, на котором зафиксирована успешная атака ВС РФ по блиндажу ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта в Курской области.