Российские военнослужащие за неделю освободили два населенных пункта в Курской области, говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вытеснить противника с российской территории удалось группировке войск «Север». Так, боевики покинули населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. Кроме того, за прошедшую неделю противник понес потери в количестве 2,1 тыс. военнослужащих.

Также Минобороны РФ сообщило, что украинские военные лишились 9 танков, 32 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, западной реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Также в оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили пять станций украинской радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и столько же — контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВСУ потеряли два полевых склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Островское в ДНР.