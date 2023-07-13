Машина опрокинулась на ребенка: в Приморье выясняют причины ДТП

В Приморье в селе Екатериновка автомобиль сначала врезался в столб, а потом вылетел на семилетнего ребенка, сообщает vostokmedia.com .

Правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП. По словам водителя – 71-летнего владельца Mazda Demio – на пути его движения неожиданно появилась собака. Мужчина резко свернул, чтобы не травмировать животное. Автомобиль не поддавался управлению и его вынесло на дорогу. Транспортное средство врезалось в столб. От удара машину выбросило на пешеходную зону, где она опрокинулась на семилетнего ребенка.

В машине находился пассажир, который пострадал. Ребенок жив, но получил травмы. Полиция изучает все нюансы дела. Стаж вождения виновника ДТП составляет 32 года, поэтому к административной ответственности он привлечен не будет.