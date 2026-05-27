Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила безопасности при использовании самокатов и мотоциклов
В Минтрансе Подмосковья напомнили о важности соблюдения ПДД
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей соблюдать правила дорожного движения и безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности — самокатов, велосипедов, мотоциклов.
Так, в ведомстве напомнили, что нельзя использовать один самокат вдвоем или втроем, управлять им в состоянии опьянения, использовать его в непогоду, мешать автомобилистам, превышать скорость, сигналить в спину пешеходам. При пересечении проезжей части нужно спешиваться с самоката и вести его рядом.
«Родителям не стоит отпускать детей одних кататься на самокатах на дорогах общего пользования — это опасно. Обеспечьте их защитной экипировкой, и проследите, чтобы они ездили в безопасных местах на специальных площадках», — также призвали в министерстве.
