Машину забрали на штрафстоянку: пошаговый алгоритм действий владельца

Автомобиль могут забрать на штрафстоянку по разным причинам: парковка в непредназначенном месте или другие нарушения правил дорожного движения. Важно знать, как себя вести в данной ситуации, чтобы вернуть авто как можно скорее, сообщает mkset.ru .

Первое с чего необходимо начать, - узнать, где именно находится автомобиль. Получить информацию легко в телефонном режиме в ГИБДД или по номеру 112. Потребуется сообщить номер машины и место, откуда она была эвакуирована.

Следующий этап – собрать необходимые документы. Ситуация усложняется, если они остались в машине. Тогда надо обращаться на стоянку и оформлять акт вскрытия. Если документы в наличии, то с собой надо взять страховой полис, подтверждение собственности и водительские права.

«Сотрудник ГИБДД проверит все необходимые документы и выпишет вам штраф. Вот только услуги эвакуатора оплатить все же придется — но это всяко лучше, чем бегать между отделением и стоянкой, тратя кучу времени и нервов», - автор материала Mkset рассказывает, что делать, когда машину эвакуируют на глазах у водителя

Заключительный этап – оплата штрафов. Во-первых, за парковку в неположенном месте или другое нарушение. Во-вторых, за услуги эвакуатора. Чем быстрее получится оплатить, тем больше можно сэкономить. Дело в том, что на следующий день, как машина попала на стоянку, оплата начисляется почасово.