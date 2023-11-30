Маск предупредил бойкотирующих его рекламодателей, что его не получится шантажировать

Американский предприниматель Илон Маск сделал публичное заявление, прокомментировав ситуацию с бойкотирующих его социальную сеть Х рекламодателями после скандала с участием ее владельца. Свое заявление бизнесмен сделал в ходе мероприятия местной газеты The New York Times.

Маск заявил, что компании, отказавшиеся от рекламы на его платформе могут и дальше продолжать свой бойкот. Он предупредил, что его не получится шантажировать при помощи рекламы и денег.

«Пошли вы», – сказал во всеуслышание Маск, позже продублировав выражение в нецензурной формулировке.

Бизнесмен также предупредил, что если социальная сеть прекратит свое существование из-за бойкота компаний, то общественность обвинит в этом именно рекламодателей. После этого, Маск снова нецензурно высказался в пользу людей, «думающих о том, как выглядеть хорошо, совершая зло».

Он также подчеркнул, что его недавний визит в Израиль не являлся извинением перед еврейским народом, так как его скандальное высказывание не было антисемитским.