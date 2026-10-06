Живые интервью, мастер-классы и ярмарка: программа «Хобби феста» в Коломне

Осенний день, когда увлечения становятся главным поводом для встречи, ждет Коломну 14 ноября. На «Патефонке» пройдет третий фестиваль для всех, у кого есть свое хобби, сообщил REGIONS.

Организаторы обещают создать атмосферу теплого круга своих, где можно не только показать плоды своего труда, но и услышать истории успеха, научиться новому и просто поговорить по душам. Вход для всех горожан и гостей города свободный.

Программа фестиваля выстроена так, чтобы каждый нашел занятие по душе. На сцене развернутся живые интервью с мастерами, где ведущие расспросят их о пути в творчестве, первых шагах и профессиональных секретах.

Образовательный блок представят лекции и мастер-классы в двух форматах: в общем зале и в камерном конференц-зале. Слот для выступления — 45 минут, который по договоренности можно расширить до часа. Формат общения с аудиторией авторы выбирают сами — от открытого диалога до платного интенсива.

Для тех, кто хочет поделиться результатами своего труда, откроется большая ярмарочная зона. Здесь можно будет не только показать и продать свои изделия — от локальных handmade-брендов до авторских проектов, — но и найти единомышленников, будущих клиентов и партнеров. Коломна увидит все разнообразие своих творческих сил.

Для бизнеса предусмотрена роль генерального партнера — вклад в развитие творческой образовательной среды города с рекламой на медиаресурсах и площадках мероприятия. А поддержать фестиваль по силам и рядовому зрителю: можно выкупить место в зрительном зале, сделав меценатский вклад в популяризацию любимого дела.

Фестиваль «Хобби фест» пройдет в арт-квартале «Патефонка» в субботу, 14 ноября. Вход для посетителей свободный, без возрастных ограничений.

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Ранее сообщалось, что подмосковные студенты представили свои работы на фестивале «От идеи до горизонта».