«Если что — пиши, я заберу обратно»: в Подмосковье продавец бензопилы растрогал покупателя откровенным посланием

Житель Сергиева Посада купил подержанную бензопилу через сайт объявлений — и вместе с инструментом получил неожиданный «привет» от прежнего владельца. Внутри упаковки лежал тетрадный лист, исписанный от руки. В нем были и напутствия, и шутки, и неподдельное беспокойство о судьбе инструмента, которого бывший хозяин называет не иначе как «верной подругой», сообщил REGIONS.

История верной «Чемпионки»

Текст послания попал в местный паблик «Сергиев Посад Life». Из него становится ясно: расставание с пилой далось владельцу непросто. Продать ее пришлось потому, что на юбилей ему подарили новую модель. За три года службы инструмент, по словам мужчины, помог возвести на участке целый комплекс построек. Пила, признается он, «повидала прилично», но по-прежнему работает стабильно.

«Это была моя любимая бензопила, и продавать ее очень жалко. Новую мне подарили на юбилей, а держать две пилы на даче уже перебор. Жена и так говорит, что у меня скоро для инструмента отдельный дом понадобится», — поделился бывший хозяин в записке.

Полезные советы и забавные детали

Записка не ограничилась лирикой. В ней нашлось место и практическим рекомендациям по эксплуатации, и порции доброго юмора. Прежний хозяин предупредил покупателя о том, как инструмент выглядит снаружи, и поделился техническими советами.

«На наклейки детские не обращай внимания, дочка развлекалась. На работу они не влияют, но учти, что мужики могут завидовать! Леди баг и Суперкот — это не шутка! Цепь несколько раз точил, но она еще живая. Не забывай немного масла добавлять в бенз, на 1 литр — 20 мл масла. Отдаю тебе с полным баком дефицитного в Москве 92-го!» — написал мужчина.

Главная просьба прежнего хозяина

Особый отклик у пользователей соцсетей вызвали последние строки. Привязанность к инструменту оказалась настолько сильной, что бывший владелец оставил за покупателем право отменить сделку — лишь бы пила не отправилась на свалку.

«В общем, береги мою Чемпионочку, если нормально за ней следить, она еще очень долго проработает. Если что-то не понравится или не получится — пиши на Авито. Я приеду, заберу ее обратно. Только, пожалуйста, не выкидывай», — обратился он к новому владельцу.

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