Что может получить Нобелевскую премию в 2026 году: прогноз экспертов МФТИ

Ежегодно научное сообщество гадает, какие открытия удостоятся Нобелевской премии. Свои версии на 2026 год озвучили эксперты МФТИ, собравшиеся в Долгопрудном. В поле их внимания оказались достижения из трех дисциплин — физики, химии и медицины, сообщил REGIONS.

Физика: поворот слоя меняет свойства

Одно из направлений, которое специалисты считают перспективным, — твистроника. Здесь речь идет о сверхтонких материалах, чьи свойства преображаются, стоит лишь повернуть один слой относительно другого. Этот подход уже позволил получить необычные электронные состояния и рассматривается как возможная база для электроники будущего.

Помимо этого, эксперты отметили разработки, существенно повысившие эффективность OLED-дисплеев. В список возможных претендентов попали также сверхточные атомные часы, топологические материалы и двумерные структуры.

Химия: батареи и молекулярные слои

В химии одним из заметных направлений эксперты из Долгопрудного назвали исследования аккумуляторов и катализаторов. В частности, ученый из Китая изучает, как ионы перемещаются внутри литиевых, натриевых и водно-цинковых батарей во время зарядки и разрядки. Такие работы помогают искать способы увеличить скорость зарядки, срок службы и стабильность аккумуляторов.

Еще одна тема — управление свойствами поверхностей на молекулярном уровне. Несколько десятилетий назад исследователи показали, что поверхность материала можно буквально настраивать с помощью тончайших молекулярных слоев. Сегодня этот принцип находит применение в электронике, биосенсорах, солнечных элементах и катализе.

Медицина: гормон, изменивший подход к лечению

В медицине одним из главных претендентов ученые МФТИ считают исследования GLP-1 — гормона, который участвует в регулировании уровня инсулина, аппетита и энергетического обмена. Именно эти открытия впоследствии стали основой для появления препаратов, применяемых при сахарном диабете второго типа и ожирении.

Оговорка

При этом специалисты подчеркивают: речь идет лишь о прогнозах. Решение о лауреатах принимает Нобелевский комитет, а награда может быть присуждена максимум трем ученым в каждой категории.

Московский физико-технический институт расположен в Долгопрудном и является одним из ведущих научно-образовательных центров страны.

Ранее сообщалось, что ученые из Черноголовки создали первый аудиокаталог вокализации дальневосточного лесного кота.