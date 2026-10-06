Абрикосовый редкий гость из Красной книги: в «Лосином острове» нашли гриб, которого почти невозможно встретить

В подмосковной части национального парка «Лосиный остров» научные сотрудники обнаружили редчайший гриб — пикнопореллус бело-желтый (Pycnoporellus alboluteus). Этот вид занесен в Красную книгу России, а найти его в природе — настоящая удача даже для опытных микологов. Находку подтвердили в пресс-службе нацпарка, сообщил REGIONS.

Почему этот гриб такой особенный

Пикнопореллус бело-желтый — гриб невероятно требовательный к среде обитания. Селиться он готов далеко не везде, а его «капризы» говорят сами за себя:

выбирает исключительно старовозрастные хвойные леса;

растет только на возрастной мертвой древесине;

молодые деревья, ухоженные парки и обработанные леса ему не подходят.

Яркий желто-оранжевый, почти абрикосовый оттенок — не просто красота. Насыщенный цвет грибу придают особые пигменты, которые выполняют двойную защитную функцию: оберегают ткани от разрушительного ультрафиолета и подавляют размножение бактерий.

«Находка, от которой у научных сотрудников национального парка сердце бьется чаще! Среди опавшей хвои и мха притаились аккуратные „сталактиты“ цвета спелого абрикоса. Выглядит как кадр из фантастического фильма, а это наша подмосковная реальность!» — делятся эмоциями специалисты.

Что эта находка говорит о состоянии заповедника

Пикнопореллус — не просто редкость, а живой экологический индикатор. Такие грибы существуют только там, где природа сохранилась в первозданном виде: нет вмешательства человека, стоят вековые деревья, мертвая древесина не убирается как «мусор», а выполняет свою роль в экосистеме.

Появление краснокнижного гриба — лучшее доказательство того, что «Лосиный остров» остается нетронутым уголком природы, где выживают самые уязвимые и требовательные виды. Сотрудники заповедника уверены: сохранить такие участки в первозданном виде необходимо не только для самого парка, но и для биоразнообразия всего Подмосковья.

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