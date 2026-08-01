Атака беспилотников на Москву 1 августа 2026: что известно к этому часу
Собянин: четыре БПЛА ВСУ уничтожены на подлете к Москве
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
В ночь на 1 августа 2026 года дежурные расчеты ПВО Министерства обороны РФ зафиксировали движение украинских беспилотных аппаратов, приближающихся к границам Москвы. Системы противовоздушной обороны своевременно отработали по целям на подлете к Москве. Информацию об этом подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Все четыре дрона, следовавших по направлению к городу, успешно ликвидированы расчетами противовоздушной обороны Министерства обороны.
В настоящее время на месте падения обломков сбитых БПЛА работают бригады экстренных служб. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий инцидента.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 31 июля Волгоград подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов противника.