«Спрос бьет рекорды». Россияне массово бронируют туры на осень в Египет, Китай и ОАЭ

В конце июля – начале августа в России традиционно стартует активная фаза продаж туров на бархатный сезон. Осенью на многих курортах снижаются цены на проживание в отелях, а на рынке авиаперевозок появляется больше бюджетных билетов. При этом погода на популярных пляжных направлениях пока остается комфортной для купания.

Среди приоритетных направлений у российских туристов — Египет, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Об основных тенденциях предстоящего сезона в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его мнению, главным хитом сентября может стать Египет. Эта страна способна составить конкуренцию Турции, Бали и Мальдивам благодаря оптимальному сочетанию теплой погоды, доступной стоимости и благоприятного климата. Пока на Бали приближается сезон дождей, в Турции вечерами становится прохладнее, а Мальдивы остаются дорогим удовольствием, Египет выглядит более выгодным вариантом для пляжного отдыха.

В целом спрос на зарубежные поездки увеличился как минимум на 8%, а по ряду стран динамика еще выше. Например, интерес к Вьетнаму у российских путешественников вырос почти в три раза. При этом Турция и Египет сохраняют лидерство среди направлений бархатного сезона.

Кроме того, начинается высокий сезон в ОАЭ и других государствах Ближнего Востока. Не снижается интерес и к Таиланду, Вьетнаму, а также Китаю — спрос на это направление подскочил на 30% за счет прямых рейсов, безвизового режима и укрепления рубля. В то же время российские курорты в этом году показывают небольшое падение популярности по сравнению с прошлогодними показателями.

Ранее сообщалось о том, что туристы в Турции переходят с отелей на апартаменты из‑за роста цен.