«Цифровой рубль — не инструмент слежки». Сенатор Шейкин опроверг слухи о тотальном контроле

Цифровой рубль не является инструментом тотальной слежки за гражданами, его основная задача — обеспечение удобства расчетов и сохранности средств. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Парламентарий пояснил, что цифровой рубль представляет собой новую форму хранения национальной валюты. Он также обратил внимание на обеспокоенность некоторых граждан, подогреваемую публикациями в интернете о якобы встроенных механизмах контроля.

«Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан», — подчеркнул сенатор.

Цифровой рубль - это третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Ранее сообщалось о том, что экономист Кривелевич связал любовь россиян к наличным с цифровым стрессом.