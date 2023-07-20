Массаж стал причиной увольнения управделами сельсовета в Башкирии

Управделами Кожай-Семеновского сельсовета в Миякинском районе в свободное от работы время подрабатывала. Она делала массаж. Когда об этом стало известно на основном месте работы, женщину уволили, сообщает mkset.ru .

Управделами сельсовета в Башкирии освоила искусство массажа и оказывала медицинские услуги в свободное от основной работы время. Женщина подсчитала доход. За 2022 год она заработала 300 тысяч рублей. Как порядочный гражданин управделами сельсовета указала эту сумму в справке о доходах, чтобы оплатить налог. Прокуратура заинтересовалась, откуда у чиновницы может быть такой высокий доход и началось разбирательство.

Законодательство РФ позволяет муниципальным служащим получать дополнительных доход исключительно от трех видов деятельности: творческой, научной и преподавательской. Оказание услуг массажа не входит ни в одну из категорий. Глава администрации сельсовета уволил чиновницу, аргументировав решение тем, что больше не сможет ей доверять.

Информация о случившемся появилась на сайте местной прокуратору в четверг, 20 июля.