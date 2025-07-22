Масштабное в истории гуманитарное разминирование ожидается в РФ

По информации издания, саперы могут выполнять военное или гуманитарное разминирование. Первое предполагает, что специалисты проверяют определенные участки земли, например, сельскохозяйственные. В случае прокладки труб изучают ситуацию на глубине до шести метров. Гуманитарное разминирование предполагает, что саперы исследуют все территории приграничных регионов. Задача — добиться, чтобы 99,9% изъятых взрывоопасных предметов было уничтожено.

По данным издания, работу начнут с подготовки кадров и производства большего числа необходимого для специалистов оборудования. Предполагается, что траты возместятся в многократном размере. По данным США, стоимость земель новых регионов РФ оценивается в триллионы долларов. На них можно сеять и строить, однако вначале необходимо обеспечить безопасность жителей. По информации издания, предстоит также решить ряд законодательных вопросов: добавить в виды экономической деятельности категорию «сапер», определить способы помощи в случае травмы.

В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали NEWS.ru, что мероприятиям по техническому обследованию и разминированию инфраструктуры промышленных предприятий уделено приоритетное внимание.

«Для предприятий-производителей средств разминирования сформирован и реализуется „портфель“ государственных мер поддержки», — заявили NEWS.ru в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что два сапера МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области.