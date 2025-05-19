Масштабный благотворительный забег ради помощи маленькой девочке провели в Кузбассе

По информации издания, марафон проводят в городе третий раз, причем Юле помогают второй раз. Из-за проблем со здоровьем девочка уже лишена возможности видеть на один глаз. Собранные средства, которые передадут в фонд «Доброе дело», позволят поддерживать зрение на втором глазу. Инициатором забега выступило предприятие «Азот», функционирующее в Кемерово. Мероприятие приурочили Дню химика и 80-летию со дня основания предприятия.

«Забег „Цепная реакция“ нашей большой компанией проводится в четырех городах. Кемеровский „Азот“ — это социально ориентированное предприятие. Нам важно не просто участвовать в экономической жизни нашего города, но и в благотворительной, социальной, спортивной, творческой», — отметил генеральный директор КАО «Азот» Андрей Вишневский.

По информации издания, в забеге приняли участие около 2 тыс. человек. К мероприятию допустили опытных бегунов и приверженцев активного образа жизни, которые хотели внести вклад в сбор средств. Неравнодушные горожане болели. Для жителей и гостей города провели мастер-классы и конкурсы. На площадке звучала веселая музыка. Гости танцевали и подпевали. Проигравших в этом забеге не было.

Ранее сообщалось, что около тысячи тонн текстиля на переработку и благотворительность собрали в Подмосковье за первый квартал 2025 года.