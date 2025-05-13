Около тысячи тонн текстиля на переработку и благотворительность собрали в Подмосковье за первый квартал 2025 года

В Подмосковье за первый квартал текущего года было собрано около тысячи тонн текстиля. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сбор текстиля ведется с помощью специальных шкафов, которые установлены в округах региона — всего их более 1,9 тыс. С начала года было обустроено 220 таких точек в рамках новой цифровой услуги. До конца года планируется открыть еще 500.

Весь собранный текстиль передают на благотворительность или на переработку.

Ранее в министерстве рассказали, что с начала года подмосковные КПО передали на переработку около 23 тыс. тонн стекла.