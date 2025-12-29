Масштабный пожар произошел в кафе на трассе Кузбасса
Нарушение правил эксплуатации печи стало причиной пожара в кузбасском кафе
Фото: [Медиасток.рф]
В Березовском ликвидировали крупный пожар в кафе на федеральной трассе Р-255. Как проинформировали в ГУ МЧС по Кузбассу, возгорание произошло вечером 28 декабря, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации ведомства, огонь охватил 275 кв. м помещения. Для борьбы с пламенем к месту ЧП выехали 28 спасателей и семь единиц специальной техники. В результате пожара в котельной полностью выгорела и обрушилась деревянная обрешетка кровли на всей площади возгорания.
«В здании кафе частично обгорела деревянная обрешетка крыши и потолочное перекрытие на площади 240 кв.м», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным следствия, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации отопительной печи.
