Праздничный уют без пожаров: что важно учесть при украшении дома к Новому году

Новогодние праздники — это время гирлянд, свечей и праздничного уюта, когда дома наполняются светом и теплом. Однако в этот период возрастает риск возгораний и других бытовых происшествий, если пренебрегать правилами безопасности. Директор проектов СберСтрахования Никита Тырин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», на что стоит обратить внимание при украшении дома, чтобы дни отдыха прошли спокойно и без угроз для жилья и близких.

В период новогодних праздников в жилых домах и квартирах часто происходят различные бытовые происшествия. Как сообщил эксперт, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года каждое пятое обращение в компанию касалось страхования жилья в Москве. Среди страховых случаев с недвижимостью пожары занимали второе место по частоте после заливов — 9%.

«Прежде чем развешивать гирлянды, стоит внимательно проверить их состояние. Даже те, что использовались всего один сезон, могли повредиться во время хранения или транспортировки. Если при включении гирлянды нагреваются провода или вилка, лампочки мигают вне предусмотренного режима или появляются искры, использовать такое украшение нельзя», — пояснил Тырин.

Также необходимо правильно распределять нагрузку на электросеть, заверил специалист. Чтобы снизить риск, рекомендуются заранее спланировать схему подключения и использовать только сертифицированные удлинители, рассчитанные на необходимую мощность.

Фото: [ istockphoto.com/ArtMarie ]

Эксперт предупредил, что провода от электроприборов и гирлянд нельзя прятать под коврами или прижимать мебелью. В таких условиях кабель перегревается, и повреждения могут долгое время оставаться незаметными, что повышает риск короткого замыкания и возгорания.

«Даже исправные и качественные гирлянды имеют свои ограничения по времени работы. Современные светодиодные модели считаются более экономичными, но и они не предназначены для круглосуточного использования. Украшения лучше включать лишь на несколько часов в день и обязательно выключать перед сном или уходом из дома. В этом помогут таймеры или смарт-розетки, которые автоматически обесточивают декор и снижают риск перегрева», — отметил он.

Для создания особой, уютной атмосферы многие используют свечи, в том числе в новогоднюю ночь. Но с ними нужно быть осторожными: не ставить их рядом с занавесками, бумагой или ветками елки, выбирать устойчивую негорючую подставку и ни на минуту не оставлять без присмотра, особенно если дома есть дети или животные, подчеркнул эксперт.

Выбор новогодней елки — важный вопрос не только с точки зрения декора и атмосферы, но и безопасности, продолжил специалист.

Фото: [ istockphoto.com/miniseries ]

«Живым деревьям необходим регулярный уход: без увлажнения хвоя быстро пересыхает и становится особенно пожароопасной. В таких условиях любое дополнительное тепло или искра могут привести к возгоранию. При этом искусственные елки обычно изготавливаются из материалов, которые хуже поддаются горению. Тем не менее они также требуют внимания: электрические украшения на них остаются источником потенциального риска, если используются неправильно или работают слишком долго», — заключил Тырин.

