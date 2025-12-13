Масштабный шторм парализует юг России: ветер сносит постройки, валит деревья и уносит суда в море

Мощный циклон, обрушившийся на центральные и южные регионы России, продолжает демонстрировать разрушительную силу. По данным телеграм-канала SHOT, непогода, начавшаяся вечером предыдущего дня, стала причиной многочисленных происшествий на огромной территории.

В Белгороде и Воронеже шквалистый ветер повалил десятки деревьев, которые обрушились на припаркованные автомобили, нанеся существенный материальный ущерб. В Волгограде стихия не пощадила рыночную инфраструктуру, сорвав и унеся одну из торговых палаток. Погодные условия также серьезно дестабилизировали работу местного аэропорта, где было задержано и отменено несколько рейсов, включая запланированный вылет в Москву.

Инциденты фиксируются и в других субъектах. В курортном Железноводске Ставропольского края ураганный порыв полностью разрушил временную сцену, установленную на берегу Курортного озера. В Саратове, где сильный ветер сопровождается снегопадом, упавшее дерево заблокировало проезжую часть на улице Новоузенской, создав проблемы для движения транспорта.

Ранее сообщалось, что трассу Тамбов — Пенза полностью перекрыли из-за метели и массового ДТП.