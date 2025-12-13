Метель и цепная авария: трассу Тамбов — Пенза перекрыли после ДТП с участием пяти машин

В Пензенской области полностью перекрыли движение по федеральной трассе Р-208 «Тамбов — Пенза», сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Решение о закрытии дороги для всех видов транспорта было принято с 11:00 мск 13 декабря из-за экстремальных погодных условий и ДТП. На трассе разразилась сильная метель, которая привела к массовой аварии с участием как минимум пяти автомобилей.

Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности движение перекрыли на участке с 265-го по 278-й км.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды и сильного похолодания.

Глава региона призвал жителей быть осторожными и по возможности отказаться от поездок, прогулок и использования личного автомобиля.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей «Лада».