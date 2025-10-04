Массированная атака БПЛА на Белгород: прекращена работа ТЦ, устранено возгорание авто

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал в своем телеграм-канале, что в связи с массированной атакой ВСУ на регион до конца дня приостанавливается работа торговых центров и точек, расположенных на улице.

«В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров "Сити Молл", "МегаГринн", "РИО", а также открытой части "Центрального рынка" и возле магазина "1000 Мелочей"», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что над территорией Белгорода и Белгородского района были сбиты БПЛА противника. В результате падения обломков загорелись два автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали огонь. Кроме того, было повреждено остекление многоквартирного дома.

По информации губернатора, в двух селах в результате падения обломков дронов повреждены ворота домовладения и кровля частного дома. На место происшествий прибыли представители экстренных служб, которые продолжают определять степень нанесенного ущерба. Информация о последствиях может обновляться. Губернатор предоставил фото последствий агрессии ВСУ.

«Предварительно, пострадавших нет», — сообщил губернатор Гладков.

По данным губернатора, за сентябрь в регионе погибло 20 человек. Вячеслав Гладков обратился к семьям погибших со словами соболезнования. Раненым, которых в сентябре было 185 человек, он пожелал скорейшего выздоровления и хорошего самочувствия.

Ранее сообщалось, что за три часа над Белгородской областью уничтожено 29 БПЛА.