За три часа над Белгородской областью уничтожено 29 БПЛА

В период с 8.00 до 11.00 мск над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО выявлены и уничтожены 29 БПЛА противника, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник для атаки применил беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

«В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», —сообщил официальный канал Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале разместил информацию о последствиях вражеского удара. Ранение получил водитель сельхозтехники, который в момент атаки находился на поле. Мужчину доставили в больницу.

По информации главы региона, в разных районах Белгородской области за прошедшие сутки были повреждены помещение промышленного предприятия, легковые автомобили, хозпостройки, частные и многоэтажные дома. Губернатор информирует подписчиков в случае объявления опасности БПЛА.

«Живем с вами в очень сложное и непростое время. У нас мирная и военная повестки соседствуют друг с другом. Очень тяжелый сентябрь для нас. Только вчера погибло 2 мирных жителя. Всего за сентябрь погибло 20 человек, ранены — 185. Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем семьям погибших, всем близким тех, кто ушел от нас», — рассказал губернатор.

Ранее эксперт Хачатурян заявил, что спецоперация на Украине закончится не ранее 2029 года.