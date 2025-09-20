Массированная атака дронов затронула разные районы Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал о массированной атаке ВСУ по региону и ее последствиях, сообщил телеграм-канал администрации.

По информации губернатора, силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отразили атаку. ВСУ применяли беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков дронов противника в котельной, расположенной в Краснооктябрьском районе, повреждено остекление. В этом же районе произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.

По данным губернатора, обломки БПЛА упали на территории четырех районов региона. На место происшествий прибыли представители экстренных служб. Специалисты оценивают нанесенный региону урон, убеждаются в отсутствии пострадавших, при необходимости оказывают помощь и документируют все детали инцидентов.

«По предварительной информации, возгораний строений, разрушений и пострадавших нет», — сообщил официальный телеграм-канал администрации Волгоградской области.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко информировал об ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Сообщение появилось в его телеграм-канале вечером 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Украина разместила HIMARS у границы Донецкой Народной Республики для ударов по региону.