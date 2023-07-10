Массовое ДТП с летальным исходом: подробности аварии в Волгоградской области

В Волгоградской области водитель Toyota Rav 4 стал причиной серьезного ДТП с участием нескольких автомобилей и гибелью водителя, сообщает novostivolgograda.ru . Инцидент произошел в воскресенье, 9 июля, на трассе Волгоград – Сальск.

Водитель Toyota Rav 4 не уступил дорогу автомобилю Chery Tiggo, что спровоцировало столкновение транспортных средств. В свою очередь машина Chery Tiggo наехала на Nissan Tiida и врезалась в опору ЛЭП.

Автомобилем Chery Tiggo управляла 29-летняя женщина. От сильного удара она погибла на месте. Ее авто превратилось в металлическую конструкцию, которую намотало на столб. В деле разбираются правоохранительные органы.

ГУ МВД России по Волгоградской области сообщает, что за прошлую неделю (с 3 по 9 июля) вследствие ДТП за чертою города на трассах погибло 12 человек, из которых двое – дети.