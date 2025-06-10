Массовое ДТП с участием подростков произошло в Кузбассе

На трассе Новокузнецк — Березово — Костенково в понедельник, 9 июня, произошло массовое ДТП. В числе пострадавших — подростки 13-ти, 16-ти и 17-ти лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, кадры с последствиями ДТП появились в соцсетях и местных телеграм-каналах. Судя по снимках, минимум три автомобиля получили повреждения. Они стали в ряд, полностью перекрыв дорогу. Очевидцы рассказали, что виновником ДТП стал водитель такси. В пресс-службе госавтоинспекции Кузбасса корреспонденту «Сибдепо» рассказали, что не исключают данную версию. В ведомстве сообщили, что в аварии были задействованы четыре автомобиля.

По предположениям ведомства, «Тойота Камри» стал первым автомобилем, который получил повреждения. Машину снесло в «Ниссан Тиида», который в свою очередь врезался в «Тойоту Короллу». Машины получили серьезные повреждения. Очевидцы сообщили о разбитых фарах и отбросанных запчастей. Вследствие ДТП на участке дороги образовалась пробка. Отмечено, что асфальт был мокрым, что создавало дополнительные сложности при управлении авто.

«Травмы получили три несовершеннолетних пассажирки автомобиля „Nissan Tiida“ — 16,17 и 13 лет, а также 57-летняя пассажирка автомобиля „Toyota Corona“», — сообщил источник.

По данным издания, сотрудники устанавливают степень ответственности каждого участника дорожного движения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один получил ранение в массовом ДТП в Подмосковье.